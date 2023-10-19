Гуменюк про бойових дельфінів рф: вони не вперше використовують такі вкиди
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що росіяни не вперше говорять про використання бойових дельфінів в межах гібридної війни. Про це вона сказала в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Я думаю, що в умовах гібридної війни вони не вперше використовують такі вкиди про застосування тваринного світу у їх бойових діях, але враховуючи, що з ними навіть море незгодне, я думаю, що навіть дельфіни не погодяться працювати на їх боці», - розповіла Гуменюк.
Контекст
Видання Naval News, яке спеціалізується на військово-морській тематиці повідомляло, що у вмф росії використовуються навчених дельфінів для захисту критично важливих баз від водолазів спецназу. Ці морські ссавці вже розміщені біля входу до гавані Севастополя в тимчасово окупованому Криму. Нові дані свідчать, що вмф росії направив дельфінів на іншу базу в північному Криму.
Аналітики вважають, що таким чином російські окупанти хочуть захиститися від українських спецпризначенців, які вже провели кілька успішних операцій із висадкою на західне узбережжя півострова.
Доповнення
В червні Naval News повідомляло, що росія подвоїла кількість бойових дельфінів задля захисту бази Чорноморського флоту в окупованому Севастополі.