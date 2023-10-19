Гуменюк о боевых дельфинах рф: они не впервые используют такие вбросы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что россияне не впервые говорят об использовании боевых дельфинов в рамках гибридной войны. Об этом она сказала в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«Я думаю, что в условиях гибридной войны они не впервые используют такие вбросы о применении животного мира в их боевых действиях, но учитывая, что с ними даже море несогласно, я думаю, что даже дельфины не согласятся работать на их стороне», - рассказала Гуменюк.
Контекст
Издание Naval News, которое специализируется на военно-морской тематике сообщало, что в вмф россии используются обученные дельфины для защиты критически важных баз от водолазов спецназа. Эти морские млекопитающие уже размещены у входа в гавань Севастополя во временно оккупированном Крыму. Новые данные свидетельствуют, что вмф рф оссии направил дельфинов на другую базу в северном Крыму.
Аналитики считают, что таким образом российские оккупанты хотят защититься от украинских спецназовцев, которые уже провели несколько успешных операций с высадкой на западное побережье полуострова.
Дополнение
В июне Naval News сообщало, что россия удвоила количество боевых дельфинов для защиты базы Черноморского флота в оккупированном Севастополе.