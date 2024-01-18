Штат Мэн приостановил исключение Трампа из выборов до решения Верховного суда

Штат Мэн не может продолжить процедуру исключения имени экс-президента США Дональда Трампа из бюллетеней для голосования на президентских праймериз до того момента, пока Верховный суд США не примет решение по делу, которое рассматривается в штате Колорадо. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Судья Верховного суда штата Мэн, Микаэла Мерфи, отклонила 17 января просьбу Трампа о приостановлении рассмотрения дела. Вместо этого она вернула дело госсекретарю для ожидания решения Верховного суда по делу, которое может оказаться определяющим в президентской гонке 2024 года.

Суд считает необходимым учесть риск запутывания избирателей в случае утверждения многочисленных административных или судебных решений относительно права Трампа на участие в первичных выборах до того, как Верховный суд вынесет свое решение, - написала судья.

В документе говорится, что постановление призвано минимизировать "любое потенциально дестабилизирующее влияние непоследовательных решений и будет способствовать большей предсказуемости во время недель, предшествующих первичным выборам.

Судебное решение предписывает госсекретарю штата Мэн Шенни Беллоуз принять новое решение в течение 30 дней после решения Верховного суда, которое изменяет, отменяет или подтверждает ее вывод в прошлом месяце об исключении Трампа из избирательного бюллетеня.

Напомним

Верховный суд штата Колорадо постановил, что бывший президент США Дональд Трамп должен быть дисквалифицирован из-за его вероятной роли в подстрекательстве к насилию в 2021 году, приостановив действие решения до января 2024 года для подачи апелляции.

Дональд Трамп подал апелляцию в суд, чтобы отменить свое исключение из праймериз Республиканской партии в штате Колорадо