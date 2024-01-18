Штат Мэн приостановил исключение Трампа из выборов до решения Верховного суда
Киев • УНН
Штат Мэн приостановил исключение бывшего президента Дональда Трампа из президентских праймериз, пока Верховный суд не вынесет решение по соответствующему делу.
Штат Мэн не может продолжить процедуру исключения имени экс-президента США Дональда Трампа из бюллетеней для голосования на президентских праймериз до того момента, пока Верховный суд США не примет решение по делу, которое рассматривается в штате Колорадо. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Судья Верховного суда штата Мэн, Микаэла Мерфи, отклонила 17 января просьбу Трампа о приостановлении рассмотрения дела. Вместо этого она вернула дело госсекретарю для ожидания решения Верховного суда по делу, которое может оказаться определяющим в президентской гонке 2024 года.
Суд считает необходимым учесть риск запутывания избирателей в случае утверждения многочисленных административных или судебных решений относительно права Трампа на участие в первичных выборах до того, как Верховный суд вынесет свое решение,
В документе говорится, что постановление призвано минимизировать "любое потенциально дестабилизирующее влияние непоследовательных решений и будет способствовать большей предсказуемости во время недель, предшествующих первичным выборам.
Судебное решение предписывает госсекретарю штата Мэн Шенни Беллоуз принять новое решение в течение 30 дней после решения Верховного суда, которое изменяет, отменяет или подтверждает ее вывод в прошлом месяце об исключении Трампа из избирательного бюллетеня.
Напомним
Верховный суд штата Колорадо постановил, что бывший президент США Дональд Трамп должен быть дисквалифицирован из-за его вероятной роли в подстрекательстве к насилию в 2021 году, приостановив действие решения до января 2024 года для подачи апелляции.
Дональд Трамп подал апелляцию в суд, чтобы отменить свое исключение из праймериз Республиканской партии в штате Колорадо04 январь 2024, 09:11 • 29722 просмотра
Штат Мэн приостановил исключение Трампа из выборов до решения Верховного суда
Штат Мэн приостановил исключение бывшего президента Дональда Трампа из президентских праймериз, пока Верховный суд не вынесет решение по соответствующему делу.
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