Штат Мен призупинив виключення Трампа з виборів до рішення Верховного суду
Київ • УНН
Штат Мен призупинив виключення колишнього президента Дональда Трампа з президентських праймеріз, доки Верховний суд не винесе рішення у відповідній справі.
Штат Мен не може продовжити процедуру виключення імені експрезидента США Дональда Трампа з бюлетенів для голосування на президентських праймеріз до того моменту, поки Верховний суд США не ухвалить рішення у справі, яка розглядається в штаті Колорадо. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Суддя Верховного суду штату Мен, Мікаела Мерфі, відхилила 17 січня прохання Трампа про призупинення розгляду справи. Замість цього вона повернула справу держсекретарю для очікування рішення Верховного суду в справі, яке може виявитися визначальним у президентських перегонах 2024 року.
Суд вважає за необхідне врахувати ризик заплутування виборців у разі затвердження численних адміністративних або судових рішень щодо права Трампа на участь у первинних виборах до того, як Верховний суд винесе своє рішення,
У документі йдеться, що постанова покликана мінімізувати "будь-який потенційно дестабілізуючий вплив непослідовних рішень і сприятиме більшій передбачуваності під час тижнів, що передують первинним виборам.
Судове рішення наказує держсекретареві штату Мен Шенні Беллоуз ухвалити нове рішення впродовж 30 днів після рішення Верховного суду, яке змінює, скасовує або підтверджує її висновок минулого місяця про виключення Трампа з виборчого бюлетеня.
Нагадаємо
Верховний суд штату Колорадо постановив, що колишній президент США Дональд Трамп має бути дискваліфікований через його ймовірну роль у підбурюванні до насильства у 2021 році, призупинивши дію рішення до січня 2024 року для подачі апеляції.
Дональд Трамп подав апеляцію до суду, щоб скасувати своє виключення з праймеріз Республіканської партії у штаті Колорадо04.01.24, 11:11 • 30929 переглядiв