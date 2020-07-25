Напомним, накануне в Офисе Президента Украины заявили о прорыве в Минском процессе. Ожидается, что с 27 июля на Донбассе вводится полное прекращение огня.
Штаб ООС: Спасатели обезвредили 70 взрывоопасных предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. За прошедшие сутки подразделения ГСЧС из состава ООС провели обезвреживание 70 взрывоопасных предметов. Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС, передает УНН.
"Обследовано около семи гектаров местности и изъято и уничтожено семьдесят взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
"Кроме этого, спасатели помогли местному населению восстановить 10 домов в прифронтовых населенных пунктах, которые были повреждены в результате вражеских обстрелов. На двадцати объектах инфраструктуры восстановление продолжается. А на контрольных пунктах въезда-выезда в течение суток спасатели оказали медицинскую и психологическую помощь около тридцати гражданам Украины", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что Объединенные силы "постоянно помогают местному населению украинского Донбасса, особенно жителям прифронтовых населенных пунктов".
Так, по сообщению штаба, морские пехотинцы, которые входят в ОС, оказывают помощь людям прифронтового поселка Бердянское, что на Приазовье. "Местные жители остались один на один со своей проблемой - постоянным отсутствием воды. Военные помогают им с подвозом питьевой и технической воды", - рассказали в пресс-центре штаба.
Напомним, враг продолжает обстреливать позиции украинских защитников.