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4 марта, 13:25 • 113913 просмотра

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Штаб ООС: Спасатели обезвредили 70 взрывоопасных предметов

Штаб ООС: Спасатели обезвредили 70 взрывоопасных предметов

Киев  •  УНН

 • 9722 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. За прошедшие сутки подразделения ГСЧС из состава ООС провели обезвреживание 70 взрывоопасных предметов. Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС, передает УНН.

"Обследовано около семи гектаров местности и изъято и уничтожено семьдесят взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

"Кроме этого, спасатели помогли местному населению восстановить 10 домов в прифронтовых населенных пунктах, которые были повреждены в результате вражеских обстрелов. На двадцати объектах инфраструктуры восстановление продолжается. А на контрольных пунктах въезда-выезда в течение суток спасатели оказали медицинскую и психологическую помощь около тридцати гражданам Украины", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что Объединенные силы "постоянно помогают местному населению украинского Донбасса, особенно жителям прифронтовых населенных пунктов".

Так, по сообщению штаба, морские пехотинцы, которые входят в ОС, оказывают помощь людям прифронтового поселка Бердянское, что на Приазовье. "Местные жители остались один на один со своей проблемой - постоянным отсутствием воды. Военные помогают им с подвозом питьевой и технической воды", - рассказали в пресс-центре штаба.

Напомним, враг продолжает обстреливать позиции украинских защитников.

Напомним, накануне в Офисе Президента Украины заявили о прорыве в Минском процессе. Ожидается, что с 27 июля на Донбассе вводится полное прекращение огня.

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