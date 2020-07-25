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Штаб ООС: Рятувальники знешкодили 70 вибухонебезпечних предметів

Штаб ООС: Рятувальники знешкодили 70 вибухонебезпечних предметів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Минулої доби підрозділи ДСНС зі складу ООС провели вилучення та знешкодження 70 вибухонебезпечних предметів. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС, передає УНН.

“Обстежено майже сім гектарів місцевості та вилучено і знешкоджено сімдесят вибухонебезпечних предметів”, — йдеться у повідомленні.

“Окрім цього, рятувальники допомогли місцевому населенню відновити 10 будинків у прифронтових населених пунктах, які зазнали пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів. На двадцяти об’єктах інфраструктури відновлення ще триває. А на контрольних пунктах в’їзду-виїзду протягом доби рятувальники надали медичну та психологічну допомогу близько тридцяти громадянам України”, — додається у повідомленні.

Зазначається, що Об’єднані сили “постійно допомагають місцевому населенню українського Донбасу, особливо мешканцям прифронтових населених пунктів”.

Так, за повідомленням штабу, морські піхотинці, які входять до ОС, надають допомогу людям прифронтового селища Бердянське, що на Приазов’ї. “Тамтешні мешканці залишилися сам на сам зі своєю проблемою — постійною відсутністю води. Військові допомагають їм із підвозом питної та технічної води”, — розповіли у пресцентрі штабу.

Нагадаємо, ворог продовжує обстрілювати позиції українських захисників.

Нагадаємо, напередодні в Офісі Президента України заявили про прорив у Мінському процесі. Очікується, що з 27 липня на Донбасі запроваджується повне припинення вогню.

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