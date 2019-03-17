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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Штаб эстонской партии обрисовали свастиками из-за её связей с националистами

Киев • УНН

 • 7573 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В столице Эстонии, Таллине, главную штаб-квартиру Центристской партии, которая проводит переговоры о коалиции с националистической и евроскептической партией EKRE, обрисовали свастиками и нецензурными словами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Postimees.

Штаб эстонской партии обрисовали свастиками из-за её связей с националистами

Под логотипом Центристской партии на окнах баллончиком зеленого цвета нарисовали свастику и написали нецензурное слово. На данный момент большая часть надписей уже стерта.

“Речь идет о наглом вандализме, мы несомненно обратимся в полицию”, — прокомментировал инцидент изданию пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги. Он выразил надежду, что виновник будет найден и наказан.

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Как сообщал УНН, новая правящая коалиция Эстонии планирует принять полностью под свой контроль иммиграции.

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