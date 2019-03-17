Штаб естонської партії обмалювали свастиками через її зв'язок з націоналістами
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У столиці Естонії, Талліні, головну штаб-квартиру Центристської партії, яка проводить переговори про коаліцію з націоналістичною і євроскептичною партією EKRE, обмалювали свастиками і нецензурними словами. Про це повідомляє УНН із посиланням на Postimees.
Під логотипом Центристської партії на вікнах балончиком зеленого кольору намалювали свастику і написали нецензурне слово. На даний момент велика частина написів уже стерта.
"Мова йде про нахабний вандалізм, ми безсумнівно звернемося в поліцію", - прокоментував інцидент виданню прес-секретар Центристської партії Андре Ханімягі. Він висловив надію, що винуватець буде знайдений і покараний.
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Як повідомляв УНН, нова правляча коаліція Естонії планує взяти повністю під свій контроль імміграцію.