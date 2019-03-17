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Нова правляча коаліція Естонії планує взяти повністю під свій контроль імміграцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Партнери з нової коаліції в Естонії домовилися відмовитися від міграційних квот Євросоюзу. Про це повідомив в суботу віце-голова Консервативної народної партії (EKRE) Мартін Хельме, передає УНН.

Нова правляча коаліція Естонії планує взяти повністю під свій контроль імміграцію

“Перш за все, домовилися, що імміграція буде в подальшому повністю під контролем Естонії, ніяких квот не буде”, — написав він на своїй сторінці в Facebook.

“Крім того, домовилися про відновлення як прикордонної служби (з окремою структурою, своїм бюджетом, створенням резерву), так і стимуляції зворотної міграції”, — додав він.

Естонія раніше розмістила у себе 206 біженців з таборів в Туреччині, Греції та Італії. У період з 2015 по 2017 рік Естонія внесла в реалізацію програми міграції Євросоюзу понад 5 млн євро.

12 березня правління Центристської партії Естонії запропонувало створити правлячу коаліцію Консервативної народної партії і партії “Вітчизна”, які цю пропозицію прийняли. Однак президент Керсті Кальюлайд заявила, що спочатку запропонує сформувати уряд Естонії лідеру на виборах в парламент Партії реформ Кає Каллас.

Як повідомляв УНН, парламентські вибори в Естонії виграла опозиція.

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