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Новая правящая коалиция Эстонии планирует взять полностью под свой контроль иммиграцию

Киев • УНН

 • 10429 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Партнеры по новой коалиции в Эстонии договорились отказаться от миграционных квот Евросоюза. Об этом сообщил в субботу вице-председатель Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме, передает УНН.

Новая правящая коалиция Эстонии планирует взять полностью под свой контроль иммиграцию

“Прежде всего, договорились, что иммиграция будет в дальнейшем полностью под контролем Эстонии, никаких квот не будет”, — написал он на своей странице в Facebook.

“Кроме того, договорились о восстановлении как пограничной службы (с отдельной структурой, своим бюджетом, созданием резерва), так и стимуляции обратной миграции”, — добавил он.

Эстония ранее разместила у себя 206 беженцев из лагерей в Турции, Греции и Италии. В период с 2015 по 2017 год Эстония внесла в реализацию программы миграции Евросоюза свыше 5 млн евро.

12 марта правление Центристской партии Эстонии предложило создать правящую коалицию Консервативной народной партии и партии “Отечество”, которые это предложение приняли. Однако президент Керсти Кальюлайд заявила, что сначала предложит сформировать правительство Эстонии лидеру победившей на выборах в парламент Партии реформ Кае Каллас.

Как сообщал УНН, парламентские выборы в Эстонии выиграла оппозиция.

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