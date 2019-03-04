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Парламентські вибори в Естонії виграла опозиція

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Право-ліберальна опозиційна Партія реформ Естонії здобула перемогу на парламентських виборах в країні, які пройшли у неділю. Про це свідчать дані Державної виборчої комісії Естонії, повідомляє УНН.

Партія реформ і отримала 34 мандати в естонському парламенті, збільшивши свою присутність на чотири мандати. Це кращий результат в історії партії, створеної в 1994 році. До цього її максимум був у 2011 році — 33 мандати.

Правляча Центристська партія отримує 26 мандатів, на один менше, ніж було раніше. Ще одна опозиційна партія — Консервативна народна партія — значно зміцнила свої позиції в парламенті, отримавши 19 мандатів, на 12 більше, ніж раніше. Послабила свої позиції і інша правляча партія — Isamаa (Вітчизна), у неї тепер 12 мандатів (мінус два), у Соціал-демократичної партії — 10 мандатів (мінус п’ять).

Глава Центристської партії і прем’єр Естонії Юрі Ратас визнав перемогу Партії реформ на виборах. Він заявив, що потрібно вміти програвати, оскільки програші народжують перемоги. “Я обіцяю, що буду працювати над тим, щоб Центристська партія була в наступній коаліції”, — наводить його слова Delfi.

Лідерка Партії реформ Кая Каллас сказала, що за їхньою перемогою стоїть сильна команда і командна робота. Вона зазначила, що податкова політика нинішнього уряду у багатьох людей викликала негатив, що теж позначилося на результатах. Те, як будуть розподілені міністерські портфелі, партія ще не обговорювала, уточнила вона.

Як раніше зазначав УНН, президентка Естонії заявила, що викладання естонською підтримують більшість партій.

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