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Парламентские выборы в Эстонии выиграла оппозиция

Парламентские выборы в Эстонии выиграла оппозиция

Киев  •  УНН

 • 11072 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Право-либеральная оппозиционная Партия реформ Эстонии одержала победу на парламентских выборах в стране, которые прошли в воскресенье. Об этом свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии Эстонии, сообщает УНН.

Партия реформ и получила 34 мандата в эстонском парламенте, увеличив свое присутствие на четыре мандата. Это лучший результат в истории партии, созданной в 1994 году. До этого ее максимум был в 2011 году — 33 мандата.

Правящая Центристская партия получает 26 мандатов, на один меньше, чем было ранее. Еще одна оппозиционная партия — Консервативная народная партия — значительно упрочила свои позиции в парламенте, получив 19 мандатов, на 12 больше, чем ранее. Ослабила свои позиции и другая правящая партия — Isamаa (Отечество), у нее теперь 12 мандатов (минус два), у Социал-демократической партии — 10 мандатов (минус пять).

Глава Центристской партии и премьер Эстонии Юри Ратас признал победу Партии реформ на выборах. Он заявил, что нужно уметь проигрывать, поскольку проигрыши рождают победы. “Я обещаю, что буду работать над тем, чтобы Центристская партия была в следующей коалиции”, — приводит его слова Delfi.

Лидер Партии реформ Кая Каллас сказала, что за их победой стоит сильная команда и командная работа. Она отметила, что налоговая политика нынешнего правительства у многих людей вызвала негатив, что тоже отразилось на результатах. То, как будут распределены министерские портфели, партия еще не обсуждала, уточнила она.

Как ранее отмечал УНН, президент Эстонии заявила, что преподавание на эстонском поддерживают большинство партий.

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