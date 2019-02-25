Викладання естонською підтримують більшість партій - президент Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Більшість політичних сил в Естонії виступає за єдину систему шкільної освіти на естонській мові. З такою думкою в неділю виступила президент країни Керсті Кальюлайд, інформує УНН.
“Є розбіжності в тому, як досягти бажаного, але більшість наших партій хоче, щоб в подальшому в Естонії існувала єдина шкільна система естонською мовою, що не ділила б наших людей на дві громади”, — сказала вона в своїй промові з нагоди 101- річчя незалежності республіки.
“Готовність наших російськомовних співвітчизників до такої зміни теж постійно зростає, — додала Кальюлайд. — Звичайно, шлях від бажання до плану довгий і складний і, між іншим, пов’язаний з чималими витратами. Але ми не можемо не піти цим шляхом, тому що він забезпечить захист незалежності, мови і культури Естонії та створить всім жителям країни рівні можливості”.
У російських школах Естонії навчаються понад 20% всіх школярів країни. Російською мовою в них можуть викладатися не більше 40% загальної кількості предметів.
Як повідомляв УНН, міністр юстиції Естонії закликав відмовитися від проведення загального диктанту з російської мови.