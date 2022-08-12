Шредер подал в суд из-за лишения его привилегий бывшего канцлера ФРГ

Детали

Юридическая команда Шредера считает, что решение бюджетного комитета парламента лишить бывшего канцлера привилегий является незаконным. Соответствующий иск от его имени был направлен в административный суд Берлина. Шредер требует, чтобы ему вернули офис бывшего канцлера и восстановили штат сотрудников.

О закрытии офиса бывшего канцлера стало известно в мае. Как заявили в комитете Бундестага по бюджету, спецобеспечение бывших канцлеров отныне будет обосновано не статусом, а выполняемыми ими обязательствами.

Шредера резко раскритиковали за его приверженность российским энергетическим компаниям и близость к президенту россии владимиру путину. Однако бюджетный комитет не обосновал частичную отмену привилегий Шредера ни его работой в энергетических компаниях, ни его отношением к войне россии против Украины.

Бывший канцлер будет продолжать получать пенсию в размере 8300 евро, за ним сохранят охрану. По подсчетам СМИ, Бундестаг ежегодно выделял около 400 тысяч евро в год в офис Шредера.

Ранее

Герхард Шредер занимал должность канцлера с 1998 по 2005 год. Несмотря на войну в Украине, он отказался разорвать связи с путиним.

Такая позиция бывшего канцлера поставила в затруднительное положение СДПГ, которая также является партией канцлера Олафа Шольца. Немецкая СДПГ исторически выступала за тесные связи с россией, родившиеся из "восточной политики" - политики сближения и диалога с тогдашним Советским Союзом, разработанной бывшим канцлером Вилли Брандтом в 1970-х годах.

Шредера также широко критиковали за то, что он занимал ряд доходных постов в российских энергетических гигантах, и только после сильного общественного давления Шредер в мае отказался от места в совете директоров российской энергетической группы "Роснефть".