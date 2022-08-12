Шредер подав до суду через позбавлення його привілеїв колишнього канцлера ФРН
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер подав позов до суду на Бундестаг (парламент Німеччини) з вимогою відновити привілеї колишнього глави уряду, що були частково відкликані в травні. Про це пише УНН з посиланням на Deutsche Welle.
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Юридична команда Шредера вважає, що рішення бюджетного комітету парламенту позбавити колишнього канцлера привілеїв є незаконним. Відповідний позов від його імені направили до адміністративного суду Берліна. Шредер вимагає, щоб йому повернули офіс колишнього канцлера та відновили штат співробітників.
Про закриття офісу колишнього канцлера стало відомо у травні. Як заявили у комітеті Бундестагу з питань бюджету, спецзабезпецення колишніх канцлерів відтепер буде обґрунтовано не статусом, а зобов'язаннями, які вони виконують.
Шредера різко розкритикували за його прихильність до російських енергетичних компаній і близькість до президента росії володимира путіна. Проте бюджетний комітет не обґрунтував часткову відміну привілеїв Шредера ні його роботою в енергетичних компаніях, ні його ставленням до війни росії проти України.
Колишній канцлер продовжуватиме отримувати пенсію у 8300 євро, за ним збережуть охорону. За підрахунками ЗМІ, Бундестаг щороку виділяв близько 400 тисяч євро на рік на офіс Шредера.
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Герхард Шредер обіймав посаду канцлера з 1998 по 2005 рік. Попри війну в Україні він відмовився розірвати зв'язки із путіним.
Така позиція колишнього канцлера поставила у скрутне становище СДПН, яка також є партією канцлера Олафа Шольца. Німецька СДПН історично виступала за тісні зв'язки з росією, народжені зі "східної політики" - політики зближення та діалогу з тодішнім Радянським Союзом, розробленою колишнім канцлером Віллі Брандтом у 1970-х роках.
Шредера також широко критикували за те, що він обіймав низку прибуткових посад у російських енергетичних гігантах, і лише після сильного громадського тиску Шредер у травні відмовився від місця у раді директорів російської енергетичної групи "Роснефть".