Шпионский скандал: в ОБСЕ инициировали процесс установления фактов по возможному сливу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. ОБСЕ инициировала процесс установления фактов, направленный на установление достоверности утверждений, сделанных немецкой программой ARD о якобы утечке информации Специальной мониторинговой миссии к российским спецслужбам. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СММ ОБСЕ в ответ на информационный запрос.
“ОБСЕ имеет мощные меры по уменьшению угроз безопасности, включая те, что касаются информационной безопасности. После программы ARD от 17 июля ОБСЕ инициировала процесс установления фактов, направленный на выяснение достоверности утверждений, сделанных программой”, — сообщили в организации.
На этом этапе процесса Специальная мониторинговая миссия не имеет дополнительных комментариев, заявили в ОБСЕ.
Ранее в ОБСЕ сообщали, что миссия намерена рассмотреть и “тщательно изучить все утверждения в соответствии с установленными процедурами”.
Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины ранее обратилось к СММ с просьбой проинформировать о мерах, которые будут приняты для недопущения случаев утечки информации к российским спецслужбам.
Напомним, в своем репортаже немецкой программы ARD “Fakt” сообщалось о возможной утечке внутренних документов миссии наблюдателей в Украину к российской разведке ФСБ.
В отчете от 16 июля ОБСЕ сообщает, что организация осведомлена о репортаже немецкой программы, но без надлежащей верификации комментировать или делать предположения не будет.
В ответ на это в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине заявили, что проведут внутреннее расследование из-за подозрений об утечке данных СММ к российской ФСБ.