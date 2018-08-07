Шпигунський скандал: в ОБСЄ ініціювали процес встановлення фактів щодо можливого зливу

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КИЇВ. 7 липня. УНН. ОБСЄ ініціювала процес встановлення фактів, спрямований на з'ясування достовірності тверджень, зроблених німецькою програмою ARD про нібито витік інформації Спеціальної моніторингової місії до російських спецслужб. Про це УНН повідомили в прес-службі СММ ОБСЄ у відповідь на інформаційний запит.

“ОБСЄ має потужні заходи щодо зменшення загроз безпеки, включаючи ті, що стосуються інформаційної безпеки. Після програми ARD від 17 липня ОБСЄ ініціювала процес встановлення фактів, спрямований на з’ясування достовірності тверджень, зроблених програмою”, — повідомили в організації.

На цьому етапі процесу Спеціальна моніторингова місія не має додаткових коментарів, заявили в ОБСЄ.

Раніше в ОБСЄ повідомляли, що місія має намір розглянути та “ретельно вивчити всі твердження відповідно до встановлених процедур”.

Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України раніше звернулось до СММ з проханням поінформувати про заходи, що будуть вжиті для недопущення випадків витоку інформації до російських спецслужб.

Нагадаємо, у власному репортажі німецької програми ARD “Fakt” повідомлялось про ймовірний витік внутрішніх документів місії спостерігачів в Україні до російської розвідки ФСБ.

У звіті від 16 липня ОБСЄ повідомляє, що організація обізнана щодо репортажу німецької програми, але без належної верифікації коментувати або робити припущення не буде.

У відповідь на це у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні заявили, що проведуть внутрішнє розслідування через підозри про витік даних СММ до російської ФСБ.

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