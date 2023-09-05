шойгу подтвердил отмену учений "Запад" в 2023 году

Цитата

"Нет, в этом году у нас учения в Украине", - заявил журналистам шойгу после министр после переговоров президентов россии и Турции в Сочи.

Дополнение

"Запад" - совместные стратегические учения вооружённых сил рф и республики беларусь, которые проводятся раз в два года с 2009 года. В частности, в 2021 году, по данным минобороны рф, в учениях приняли участие около 200 тысяч военнослужащих, до 760 единиц техники и 15 кораблей.

Ранее

Разведка министерства обороны Великобритании в своем отчете от 28 августа сообщала, что россия, вероятно, отменила ежегодные военные учения из-за нехватки техники и сомнительной ценности, как это показали результаты на поле боя.