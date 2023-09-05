шойгу підтвердив скасування навчань "Захід" у 2023 році

Цитата

"Ні, цього року ми маємо навчання в Україні", - заявив журналістам шойгу після міністр після переговорів президентів росії та Туреччини в Сочі.

Доповнення

"Захід" - спільні стратегічні навчання збройних сил рф та республіки білорусь, які проводяться раз на два роки з 2009 року. Зокрема, у 2021 році, за даними міноборони рф, в навчаннях взяли участь близько 200 тисяч військовослужбовців, до 760 одиниць техніки та 15 кораблів.

Раніше

Розвідка міністерства оборони Великої Британії у своєму звіті від 28 серпня повідомляла, що росія, ймовірно, скасувала щорічні військові навчання через брак техніки та сумнівну цінність, як це показали результати на полі бою.