Британська розвідка пояснила, чому рф скасувала "спільні стратегічні навчання"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Міністерство оборони Великої Британії у черговому звіті на основі розвідданих зазначило, що рф, ймовірно скасувала щорічні військові навчання і зробила це через низку факторів. Зокрема, брак техніки та сумнівну цінність, як це показали результати на полі бою, передає УНН.
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росія, швидше за все, скасувала навчання "запад" ("Захід") 23, свої заплановані "спільні стратегічні навчання" (ССН) і основний щорічний захід, який мав стати кульмінацією навчального року для військових. Навчання мали відбутися у вересні 2023 року.
З 2010 року росія проводила навчання за чотирирічним циклом, ротуючи ССН по всій країні. Однак, починаючи з 2021 року, базує Об'єднане командно-штабне навчання на заході країни щонайменше раз на два роки, оскільки пріоритетом для неї є протистояння тому, що вона вважає загрозою з боку НАТО.
Навчання "запад" 21 - найбільші російські навчань з радянських часів.
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"Незадовільні результати російських військових в Україні підкреслили, що спільні навчання мають обмежену навчальну цінність і здебільшого є показовими. росія, швидше за все, скасувала навчання "запад" 23, тому що в них бракує військ і техніки", - йдеться у звіті.
Існує реальна можливість того, що російське керівництво також чутливе до внутрішньої критики, яка може призвести до проведення ще однієї хитро презентованої ССН у воєнний час.
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