Британська розвідка пояснила, чому рф скасувала "спільні стратегічні навчання"

Деталі

росія, швидше за все, скасувала навчання "запад" ("Захід") 23, свої заплановані "спільні стратегічні навчання" (ССН) і основний щорічний захід, який мав стати кульмінацією навчального року для військових. Навчання мали відбутися у вересні 2023 року.

З 2010 року росія проводила навчання за чотирирічним циклом, ротуючи ССН по всій країні. Однак, починаючи з 2021 року, базує Об'єднане командно-штабне навчання на заході країни щонайменше раз на два роки, оскільки пріоритетом для неї є протистояння тому, що вона вважає загрозою з боку НАТО.

Навчання "запад" 21 - найбільші російські навчань з радянських часів.

Деталі

"Незадовільні результати російських військових в Україні підкреслили, що спільні навчання мають обмежену навчальну цінність і здебільшого є показовими. росія, швидше за все, скасувала навчання "запад" 23, тому що в них бракує військ і техніки", - йдеться у звіті.

Існує реальна можливість того, що російське керівництво також чутливе до внутрішньої критики, яка може призвести до проведення ще однієї хитро презентованої ССН у воєнний час.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ще плюс 490: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів