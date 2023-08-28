Детали

россия, скорее всего, отменила учения "запад" 23, свои запланированные "совместные стратегические учения" (ССУ) и основное ежегодное мероприятие, которое должно было стать кульминацией учебного года для военных. Учения должны были состояться в сентябре 2023 года.

С 2010 года россия проводила учения по четырехлетнему циклу, ротируя ССН по всей стране. Однако, начиная с 2021 года, базирует Объединенное командно-штабное учение на западе страны как минимум раз в два года, поскольку приоритетом для нее является противостояние тому, что она считает угрозой со стороны НАТО.

Учения "Запад" 21 - крупнейшие российские учения с советских времен.

Детали

"Неудовлетворительные результаты российских военных в Украине подчеркнули, что совместные учения имеют ограниченную учебную ценность и в основном являются показательными. россия, скорее всего, отменила учения "запад" 23, потому что в них не хватает войск и техники", - говорится в отчете.

Существует реальная возможность того, что российское руководство также чувствительно к внутренней критике, которая может привести к проведению еще одной хитро презентованной ССН в военное время.

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