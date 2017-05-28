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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шотландские сепаратисты выдвинули ультиматум Лондону

Киев • УНН

 • 24085 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Если на досрочных парламентских выборах в Великобритании Шотландская национальная партия (ШНП) получит большинство в региональном парламенте, кабинет министров Терезы Мэй должен согласиться на второй референдум о независимости Шотландии. Так считает действующий премьер Шотландии, лидер ШНП Старджен, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle

Шотландские сепаратисты выдвинули ультиматум Лондону

"Если ШНП выигрывает выборы в Шотландии 8 июня, тогда позиция премьер-министра не является жизнеспособной", - заявила политик.

Т.Мей же на фоне выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) считает вопрос нового референдума о независимости Шотландии неактуальным.

Националисты на выборах 2015 года получили 56 из 59 мест в парламенте Шотландии, прогнозы дают им все шансы на повторение успеха и на досрочных выборах. Вопрос независимости Шотландии - одна из главных идей ШНП - был вынесен на референдум в 2014 году, но сторонники выхода из состава Королевства подверглись на нем поражение. Тогда, напомним, Великобритания еще не планировала выходить из ЕС. Большинство шотландцев в 2016 году проголосовали против Brexit.

Как сообщал ранее УНН Шотландский первый министр Никола Старджен заявила о своей уверенности в том, что "в течение ее жизни" Шотландия станет независимым государством .

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