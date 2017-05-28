Шотландские сепаратисты выдвинули ультиматум Лондону

"Если ШНП выигрывает выборы в Шотландии 8 июня, тогда позиция премьер-министра не является жизнеспособной", - заявила политик.

Т.Мей же на фоне выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) считает вопрос нового референдума о независимости Шотландии неактуальным.

Националисты на выборах 2015 года получили 56 из 59 мест в парламенте Шотландии, прогнозы дают им все шансы на повторение успеха и на досрочных выборах. Вопрос независимости Шотландии - одна из главных идей ШНП - был вынесен на референдум в 2014 году, но сторонники выхода из состава Королевства подверглись на нем поражение. Тогда, напомним, Великобритания еще не планировала выходить из ЕС. Большинство шотландцев в 2016 году проголосовали против Brexit.

Как сообщал ранее УНН Шотландский первый министр Никола Старджен заявила о своей уверенности в том, что "в течение ее жизни" Шотландия станет независимым государством .