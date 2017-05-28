Шотландські сепаратисти висунули ультиматум Лондону
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Якщо на дострокових парламентських виборах у Великій Британії Шотландська національна партія (ШНП) отримає більшість в регіональному парламенті, кабінет міністрів Терези Мей повинен погодитися на другий референдум про незалежність Шотландії. Так вважає діючий прем'єр Шотландії, лідер ШНП Нікола Стерджен, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle
"Якщо ШНП виграє вибори у Шотландії 8 червня, тоді позиція прем'єр-міністра не є життєздатною", - завила політик.
Т.Мей ж на тлі виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit) вважає питання нового референдуму про незалежність Шотландії неактуальним.
Націоналісти на виборах 2015 року отримали 56 з 59 місць в парламенті Шотландії, прогнози дають їм всі шанси на повторення успіху і на дострокових виборах. Питання незалежності Шотландії - одна з головних ідей ШНП - був винесений на референдум в 2014 році, але прихильники виходу зі складу Королівства зазнали на ньому поразки. Тоді, нагадаємо, Великобританія ще не планувала виходити з ЄС. Більшість шотландців в 2016 році проголосували проти Brexit.
Як повідомляв раніше УНН: Шотландський перший міністр Нікола Стерджен заявила про свою впевненість у тому, що “протягом її життя” Шотландія стане незалежною державою.