Шестой случай заболевания вирусом Зика зафиксировали в РФ

"На сегодняшний день у нас шесть случаев вируса Зика, был завоз еще один с Карибских островов", - сказала А.Попова.

Пациент уже выздоровел, выписан и чувствует себя хорошо, добавила она.

Напомним, в середине июня 2016 года в России было подтверждено пять случаев заболевания вирусом Зика.