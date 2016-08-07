Шестой случай заболевания вирусом Зика зафиксировали в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Новый случай заболевания вирусом Зика подтвержден в Российской Федерации. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"На сегодняшний день у нас шесть случаев вируса Зика, был завоз еще один с Карибских островов", - сказала А.Попова.
Пациент уже выздоровел, выписан и чувствует себя хорошо, добавила она.
Напомним, в середине июня 2016 года в России было подтверждено пять случаев заболевания вирусом Зика.