Шостий випадок захворювання вірусом Зіка зафіксували в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Новий випадок захворювання вірусом Зіка підтверджений в Російській Федерації. Про це повідомила глава Росспоживнагляду Анна Попова, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"На сьогоднішній день у нас шість випадків вірусу Зіка, було завезення ще один з Карибських островів", - сказала А.Попова.
Пацієнт вже видужав, виписаний і відчуває себе добре, додала вона.
Нагадаємо, в середині червня 2016 року в Росії було підтверджено п'ять випадків захворювання вірусом Зіка.