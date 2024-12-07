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Шольц раскрыл детали переговоров с Трампом относительно будущего Украины

Шольц раскрыл детали переговоров с Трампом относительно будущего Украины

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Канцлер Германии провел телефонные переговоры с Трампом о стратегии поддержки Украины. Несмотря на внутренние вызовы, Шольц подтвердил дальнейшую помощь Киеву и анонсировал новый военный пакет.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность в возможности достижения совместной стратегии с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом по поддержке Украины. Об этом сообщает AP , передает УНН.

Детали

В комментарии он отметил, что уже провел телефонные переговоры с Трампом по этому поводу и поддерживает контакт с его советниками по вопросам безопасности. 

Шольц подчеркнул, что любое решение по Украине должно учитывать позицию украинского правительства. Несмотря на внутриполитические вызовы, включая распад коалиции в Германии, канцлер продолжает настаивать на поддержке Украины. Эта тема обещает стать ключевой в выборах в Германии в феврале. 

На фоне дискуссий в Германии о поставках Украине ракет Taurus, Шольц остается осторожным, опасаясь эскалации войны. Однако во время недавнего визита в Киев канцлер объявил о новом пакете военной помощи для Украины, заявив, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется, чтобы противостоять агрессии террористической стране.

Шольц: украинских беженцев нужно поощрять работать или возвращаться домой4 дек. 2024, 20:35 • 46507 просмотров

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