Шольц убежден, что переговоры с путиным "важны, в том числе и в будущем"

Детали

Отвечая на вопрос о продолжении диалога с путиным, Шольц сказал, что прямое общение "важно, особенно во время кризиса". Он добавил, что хочет, чтобы российский диктатор напрямую получил сообщение, что россия должна взять на себя ответственность за войну в Украине.

Цитата

"Мое четкое послание ему состоит в том, что его стратегия в отношении Украины не сработает. Конечно, это не значит, что россия время от времени меняет курс. Но путин должен знать, чего мы от него требуем. Вот почему я считаю, что такие разговоры важны, в том числе и в будущем", - сказал Шольц.

Канцлер также выразил сомнения насчет нормализации отношений с россией в ближайшем будущем.

"россия ведет войну против Украины, причиняя ей огромные страдания и разрушения. Пока россия не прекратит эту войну, не выведет свои войска из Украины и не заключит мир на разумных условиях, я не вижу возможности даже думать о нормализации", - подытожил он.

Ранее

Шольц не поддерживает совместный запрет на въезд россиян в ЕС из-за полномасштабного вторжения рф. По его словам, ответственность за войну несет президент россии владимир путин.