Шольц переконаний, що переговори з путіним "важливі, зокрема й у майбутньому"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що розмови з російським диктатором володимиром путіним "важливі, зокрема й у майбутньому". Про це він заявив у інтерв'ю шведському виданню Dagens Nyheter, пише УНН.
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Відповідаючи на запитання щодо продовження діалогу з путіним, Шольц сказав, що пряме спілкування "важливе, особливо під час кризи". Він додав, що хоче, щоб російський диктатор напряму отримав повідомлення, що росія повинна взяти на себе відповідальність за війну в Україні.
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"Моє чітке послання йому полягає в тому, що його стратегія щодо України не спрацює. Звичайно, це не означає, що росія час від часу змінює курс. Але путін має знати, чого ми від нього вимагаємо. Ось чому я вважаю, що такі розмови важливі, зокрема й у майбутньому", - сказав Шольц.
Канцлер також висловив сумніви щодо нормалізації відносин з росією у ближчому майбутньому.
"росія веде війну проти України, завдаючи їй величезних страждань і руйнувань. Поки росія не припинить цю війну, не виведе свої війська з України і не укладе мир на розумних умовах, я не бачу можливості навіть думати про нормалізацію", - підсумував він.
Раніше
Шольц не підтримує спільну заборону на в'їзд росіян до ЄС через повномасштабне вторгнення рф. За його словами, відповідальність за війну несе президент росії володимир путін.