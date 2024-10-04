Шольц: объединение Германии не завершено спустя 34 года после воссоединения

Шольц заявил, что процесс объединения страны, который начался после падения Берлинской стены, не завершен даже через 34 года после воссоединения. Об этом сообщает DW, передает УНН.

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Выступая на торжествах по случаю Дня немецкого единства в Шверине канцлер Германии Олаф Шольц напомнил, что Германии пришлось объединять два государства, которые имели совершенно разные экономические, политические и культурные модели. Он отметил, что хотя запад и восток страны значительно продвинулись в деле единения, этот процесс еще требует времени.

Канцлер также прокомментировал результаты недавних выборов в восточных землях Германии, где значительная часть избирателей поддержала радикальные политические силы. Шольц подчеркнул, что это является вызовом для всей страны и требует дополнительной работы для преодоления разногласий.

Впервые за более чем два года Шольц может возобновить контакт с Путиным - СМИ