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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Впервые за более чем два года Шольц может возобновить контакт с Путиным - СМИ

Впервые за более чем два года Шольц может возобновить контакт с Путиным - СМИ

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 11:03  •  5060 просмотра

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Канцлер Германии Олаф Шольц стремится возобновить прямые контакты с президентом РФ Путиным. Разговор планируют провести накануне встречи «Большой двадцатки» в Бразилии в ноябре.

Канцлер Германии Олаф Шольц стремится позвонить президенту рф Владимиру Путину. В таком случае немецкий чиновник будет среди руководителей правительства главных стран-союзников Украины, кто возобновит прямые контакты с российским лидером. Об этом пишет немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительственных кругах, передает УНН.

Детали

Отмечается, что разговор запланировали накануне встречи «Большой двадцатки» в Бразилии, которая состоится в ноябре. Однако официального запроса на проведение разговора россия пока не получала.

В издании напоминают, что последний раз Шольц говорил с Путиным в декабре 2022 года. Примерно в то же время в последний раз с главой Кремля говорили и президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон и тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Напомним,

Ранее УНН писал, что международные партнеры Украины рассматривают возможность возобновить контакты с президентом рф владимиром путиным накануне саммита G20

Министры обороны США и России провели телефонные переговоры25 июня 2024, 19:30 • 90994 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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