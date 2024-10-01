Впервые за более чем два года Шольц может возобновить контакт с Путиным - СМИ
Киев • УНН
Канцлер Германии Олаф Шольц стремится возобновить прямые контакты с президентом РФ Путиным. Разговор планируют провести накануне встречи «Большой двадцатки» в Бразилии в ноябре.
Канцлер Германии Олаф Шольц стремится позвонить президенту рф Владимиру Путину. В таком случае немецкий чиновник будет среди руководителей правительства главных стран-союзников Украины, кто возобновит прямые контакты с российским лидером. Об этом пишет немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительственных кругах, передает УНН.
Детали
Отмечается, что разговор запланировали накануне встречи «Большой двадцатки» в Бразилии, которая состоится в ноябре. Однако официального запроса на проведение разговора россия пока не получала.
В издании напоминают, что последний раз Шольц говорил с Путиным в декабре 2022 года. Примерно в то же время в последний раз с главой Кремля говорили и президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон и тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Напомним,
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