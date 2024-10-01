Вперше за понад два роки Шольц може відновити контакт з путіним - ЗМІ

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Київ • УНН

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц прагне відновити прямі контакти з президентом РФ Путіним. Розмову планують провести напередодні зустрічі "Великої двадцятки" у Бразилії в листопаді.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прагне зателефонувати президенту рф володимиру путіну. В такому випадку німецький посадовець буде серед очільників уряду головних країн-союзників України, хто відновить прямі контакти з російським лідером. Про це пише німецька газета Die Zeit із посиланням на джерела в урядових колах, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що розмову запланували напередодні зустрічі "Великої двадцятки" у Бразилії, що відбудеться в листопаді. Однак офіційного запиту на проведення розмови росія поки що не отримувала.

У виданні нагадують, що востаннє Шольц говорив із путіним у грудні 2022 року. Приблизно в той же час востаннє з очільником Кремля говорили і президент США Джо Байден, президент Франції Емманюель Макрон і тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що міжнародні партнери України розглядають можливість відновити контакти з президентом рф володимиром путіним напередодні саміту G20

Міністри оборони США та Росії провели телефонні переговори25.06.24, 22:30 • 91156 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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