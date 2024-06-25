Міністри оборони США та Росії провели телефонні переговори
Київ • УНН
Міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов провели телефонні переговори, в ході яких обговорили війну на Україні, причому Остін підкреслив важливість ліній зв'язку в контексті конфлікту.
Міністри оборони США та Росії Ллойд Остін та Андрій Білоусов провели телефонні переговори. Вони обговорили війну в Україні. Про це заявив офіційний представник військового відомства США Патрік Райдер, передає УНН.
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Це зробив міністр
За його словами, під час розмови Остін зокрема заявив про важливість ліній зв'язку в умовах війни в Україні.
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