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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністри оборони США та Росії провели телефонні переговори

Київ • УНН

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Міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов провели телефонні переговори, в ході яких обговорили війну на Україні, причому Остін підкреслив важливість ліній зв'язку в контексті конфлікту.

Міністри оборони США та Росії провели телефонні переговори

Міністри оборони США та Росії Ллойд Остін та Андрій Білоусов провели телефонні переговори. Вони обговорили війну в Україні. Про це заявив офіційний представник військового відомства США Патрік Райдер, передає УНН.

Деталі

Це зробив міністр

відповів Райдер на запитання про те, від кого виходила ініціатива відповідного контакту.

За його словами, під час розмови Остін зокрема заявив про важливість ліній зв'язку в умовах війни в Україні.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика
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