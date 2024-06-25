Пентагон про звинувачення росії в ударі ATACMS: якщо росія стурбована втратами, то має негайно припинити війну
Київ • УНН
Якщо рф стурбована втратами серед своїх сил, то вони повинні негайно припинити цю війну і повернути суверенну територію України, а не вкидати туди свої сили без потреби, заявив речник Пентагону.
Якщо рф стурбована втратами серед своїх сил, то вони повинні негайно припинити цю війну і повернути суверенну територію України, а не вкидати туди свої сили без потреби. Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу 24 червня, відповідаючи на запитання про звинувачення рф щодо удару ATACMS на вихідних, пише УНН.
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Коментуючи удар, як стверджувала рф, за допомогою ракет ATACMS, речник Міноборони США зазначив, що Україна сама ухвалює рішення, коли йдеться про операції та визначення цілей.
"Я скажу, що, знаєте, важливо озирнутися назад на те, як ми дійшли до того, де ми є сьогодні, тобто незаконне вторгнення росії в Україну, і якщо вони стурбовані втратами серед своїх сил, то вони повинні негайно припинити цю війну і повернути суверенну територію України, а не вкидати туди свої сили без потреби", - наголосив Райдер.
Речник Пентагону підкреслив, що "росія несе відповідальність за своє вторгнення в Україну та призведення до смерті та знищення тисяч невинних українців".
Нагадаємо
23 червня міноборони рф заявило, що збили нібито 4 ракети ATACMS в Криму.
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