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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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міноборони рф заявило, що збили 4 ракети ATACMS в Криму

Київ • УНН

 • 29425 перегляди

міноборони рф зробило заяву щодо вибухів у Криму

міноборони рф заявило, що збили 4 ракети ATACMS в Криму

російське міноборони повідомило, про нібито збиття чотирьох ракет ATACMS над Кримом, пише УНН.

"Під час відбиття терористської атаки черговими силами ППО чотири американські ракети "ATACMS" було збито", - заявили росіяни.

За їхніми словами, через дію засобів протиповітряної оборони, одна з ракет змінила траєкторію польоту і була знищена в повітрі над містом. Внаслідок чого, від падіння уламків касетних боєприпасів, постраждало понад 20 цивільних осіб, включаючи дітей.

Нагадаємо

Після серії вибухів в тимчасово окупованому Криму виникла пожежа в житловій забудові селища Учкуївка, що розташоване на морському узбережжі поблизу Севастополя. Окупаційна влада Криму повідомила про трьох загиблих та близько сотні постраждалих. 

Ірина Колеснік

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