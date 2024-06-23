міноборони рф заявило, що збили 4 ракети ATACMS в Криму
Київ • УНН
міноборони рф зробило заяву щодо вибухів у Криму
російське міноборони повідомило, про нібито збиття чотирьох ракет ATACMS над Кримом, пише УНН.
"Під час відбиття терористської атаки черговими силами ППО чотири американські ракети "ATACMS" було збито", - заявили росіяни.
За їхніми словами, через дію засобів протиповітряної оборони, одна з ракет змінила траєкторію польоту і була знищена в повітрі над містом. Внаслідок чого, від падіння уламків касетних боєприпасів, постраждало понад 20 цивільних осіб, включаючи дітей.
Нагадаємо
Після серії вибухів в тимчасово окупованому Криму виникла пожежа в житловій забудові селища Учкуївка, що розташоване на морському узбережжі поблизу Севастополя. Окупаційна влада Криму повідомила про трьох загиблих та близько сотні постраждалих.