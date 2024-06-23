российское Минобороны сообщило, о якобы сбитии четырех ракет ATACMS над Крымом, пишет УНН.

"Во время отражения террористической атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты "ATACMS" были сбиты", - заявили россияне.

По их словам, из-за действия средств противовоздушной обороны, одна из ракет изменила траекторию полета и была уничтожена в воздухе над городом. В результате чего, от падения обломков кассетных боеприпасов, пострадало более 20 гражданских лиц, включая детей.

Напомним

После серии взрывов во временно оккупированном Крыму возник пожар в жилой застройке поселка Учкуевка, расположенного на морском побережье вблизи Севастополя. Оккупационные власти Крыма сообщили о трех погибших и около сотни пострадавших.