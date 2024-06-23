Після вибухів, схожих на роботу ППО, в окупованому Криму вже відомо про трьох загиблих, палає житловий будинок
Київ • УНН
Три людини, в тому числі двоє дітей, загинули і близько 100 отримали поранення в результаті вибухів і подальшої пожежі в житловому районі недалеко від Севастополя в тимчасово окупованому росією Криму.
Після серії вибухів в тимчасово окупованому Криму виникла пожежа в житловій забудові селища Учкуївка, що розташоване на морському узбережжі поблизу Севастополя. Про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер", пише УНН.
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Повідомляється, що пожежа виникла в одному з будинків Учкуївки після падіння уламків. Мешканці також показують у соцмережах наслідки вибухів – пошкоджені вікна та стіни будинків. Очевидці зняли бойовий гелікоптер Ка-29, який кружляє понад пляжем.
Окупаційний глава Севастополя михайло развожаєв повідомив про загибель 3 людей, у тому числі двох дітей, а також про 100 поранених. Він заявив, що по Криму було нанесено ракетний удар.
Нагадаємо
В окупованих Севастополі і Євпаторії в Криму були чутні вибухи, при цьому спрацювала система протиповітряної оборони, а осколки ракет викликали пожежі в житловому будинку і прилеглому лісі.
Поромна переправа залишається основним елементом військової логістики росіян у Криму - Плетенчук22.06.24, 11:34 • 28215 переглядiв