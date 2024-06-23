После серии взрывов во временно оккупированном Крыму возник пожар в жилой застройке поселка Учкуевка, расположенного на морском побережье вблизи Севастополя. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

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Сообщается, что пожар возник в одном из домов Учкуевки после падения обломков. Жители также показывают в соцсетях последствия взрывов-поврежденные окна и стены домов. Очевидцы сняли боевой вертолет Ка-29, который кружит над пляжем.

Оккупационный глава Севастополя Михаил развозжаев сообщил о гибели 3 человек, в том числе двух детей, а также о 100 раненых. Он заявил, что по Крыму был нанесен ракетный удар.

Напомним

В оккупированных Севастополе и Евпатории в Крыму были слышны взрывы, при этом сработала система противовоздушной обороны, а осколки ракет вызвали пожары в жилом доме и прилегающем лесу.

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