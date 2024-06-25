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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Держдеп прокоментував вибухи у Севастополі

Київ • УНН

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США надають Україні зброю для захисту її території, включно з Кримом, а Росія може припинити страждання цивільного населення, припинивши агресію та окупацію української землі.

Держдеп прокоментував вибухи у Севастополі

США надають зброю Україні для того, щоб вона мала можливість захищати власну територію, у тому числі Кримський півострів, натомість Росія може припинити страждання цивільних хоч зараз, якщо покладе край своїй агресії. Про це заявив у понеділок під час брифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає УНН.

Деталі

Ми надаємо зброю Україні, щоби вона могла захистити свою суверенну територію від збройної агресії. Це включає Крим, який, звісно, є частиною України

зауважив представник Держдепу.

Він підкреслив, що будь-які втрати цивільного населення під час війни викликають сум.

Однак Росія може покласти край стражданням, спричиненим цією війною, хоч сьогодні, якщо вона припинить окупацію суверенної української території та атаки на цивільне населення.

Нагадаємо

Російське МЗС викликало посла США в Росії Лінн Трейсі у зв’язку з ракетним ударом по тимчасово окупованому Росією Севастополю. Російська влада стверджує, що по Севастополю була випущена ракета американського виробництва ATACMS із касетним боєзарядом. Внаслідок впливу ППО, як зазначає Міноборони Росії, ракета збилася з курсу, а її уламки впали на пляжі.

мзс росії викликало посла США через ракетний удар по Севастополю24.06.24, 17:17 • 101888 переглядiв

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