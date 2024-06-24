мзс росії викликало посла США через ракетний удар по Севастополю
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ росії викликало посла США і погрожувало помститися у зв'язку з ракетним ударом по Севастополю.
міністерство закордонних справ росії викликало главу дипмісії США Лінн Трейсі, через удар ракетами ATACMS по Севастополю та пригрозило відповіддю. Про це повідомили у мзс рф, пише УНН.
Сьогодні, 24 червня, мзс рф викликало главу дипмісії США в росії Лінн Трейсі, якій було зроблено демарш через удар по Севастополю ракетами ATACMS.
в мзс рф заявили, що США нібито ведуть проти росії гібридну війну, а введення польотних завдань здійснюються американськими військовими фахівцями, які будуть нести відповідальність за це "злодіяння".
Послу заявили, що подібні дії Вашингтона, щодо дозволу застосовувати їхню зброю на території рф "безкарними не залишаться".
"Заходи у відповідь обов'язково підуть", - додало мзс росії.
Нагадаємо
мо рф повідомило 23 червня про нібито збиття чотирьох ракет ATACMS над Кримом. Відомство стверджувало, що в результаті удару перехоплювача ППО росії одна ракета відхилилася від траєкторії польоту і вибухнула.
В рф стверджують, що внаслідок ракетного удару по Севастополю постраждало 153 людей, троє загинули.