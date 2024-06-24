министерство иностранных дел россии вызвало главу дипмиссии США Линн Трейси, из-за удара ракетами ATACMS по Севастополю и пригрозило ответом. Об этом сообщили в мид рф, пишет УНН.

Сегодня, 24 июня, мид рф вызвало главу дипмиссии США в россии Линн Трейси, которой был сделан демарш из-за удара по Севастополю ракетами ATACMS.

В мид рф заявили, что США якобы ведут против россии гибридную войну, а введение полетных задач осуществляются американскими военными специалистами, которые будут нести ответственность за это "злодеяние".

Послу заявили, что подобные действия Вашингтона, по разрешению применять их оружие на территории рф "безнаказанными не останутся".

"Ответные меры обязательно пойдут", - добавил мид россии.

Напомним

мо рф сообщило 23 июня о якобы сбитии четырех ракет ATACMS над Крымом. Ведомство утверждало, что в результате удара перехватчика ПВО россии одна ракета отклонилась от траектории полета и взорвалась.

В рф утверждают, что в результате ракетного удара по Севастополю пострадало 153 человека, трое погибли.