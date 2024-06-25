Госдеп прокомментировал взрывы в Севастополе

США предоставляют оружие Украине для того, чтобы она имела возможность защищать собственную территорию, в том числе Крымский полуостров, зато Россия может прекратить страдания гражданских хоть сейчас, если положит конец своей агрессии. Об этом заявил в понедельник во время брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает УНН.

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Мы предоставляем оружие Украине, чтобы она могла защитить свою суверенную территорию от вооруженной агрессии. Это включает Крым, который, конечно, является частью Украины отметил представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что любые потери гражданского населения во время войны вызывают печаль.

Однако Россия может положить конец страданиям, вызванным этой войной, хоть сегодня, если она прекратит оккупацию суверенной украинской территории и атаки на гражданское население.

Напомним,

Российский МИД вызвал посла США в России Линн Трейси в связи с ракетным ударом по временно оккупированному Россией Севастополю. Российские власти утверждают, что по Севастополю была выпущена ракета американского производства ATACMS с кассетным боезарядом. В результате воздействия ПВО, как отмечает Минобороны России, ракета сбилась с курса, а ее обломки упали на пляжи.

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