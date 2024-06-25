Комментируя удар, как утверждала рф, с помощью ракет ATACMS, представитель Минобороны США отметил, что Украина сама принимает решения, когда речь идет об операциях и определении целей.

"Я скажу, что, знаете, важно оглянуться назад на то, как мы дошли до того, где мы есть сегодня, то есть незаконное вторжение россии в Украину, и если они обеспокоены потерями среди своих сил, то они должны немедленно прекратить эту войну и вернуть суверенную территорию Украины, а не вбрасывать туда свои силы без необходимости", - подчеркнул Райдер.

Представитель Пентагона подчеркнул, что "россия несет ответственность за свое вторжение в Украину и приведение к смерти и уничтожению тысяч невинных украинцев".

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