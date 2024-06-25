Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны России Андрей Белоусов провел телефонные переговоры, в ходе которых обсудили войну на Украине, причем Остин подчеркнул важность линий связи в контексте конфликта.
Министры обороны США и России Ллойд Остин и Андрей Белоусов провели телефонные переговоры. Они обсудили войну в Украине. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер, передает УНН.
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Это сделал министр
По его словам, во время разговора Остин в частности заявил о важности линий связи в условиях войны в Украине.
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