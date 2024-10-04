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Шольц: об'єднання Німеччини не завершене через 34 роки після возз'єднання

Шольц: об'єднання Німеччини не завершене через 34 роки після возз'єднання

Київ • УНН

 • 18593 перегляди

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що процес об'єднання країни досі триває. Він підкреслив необхідність подолання розбіжностей між сходом і заходом, особливо після недавніх виборів у східних землях.

Шольц заявив, що процес об'єднання країни, який розпочався після падіння Берлінської стіни, не завершений навіть через 34 роки після возз'єднання. Про це повідомляє DW, передає УНН.

Деталі

Виступаючи на урочистостях з нагоди Дня німецької єдності у Шверіні канцлер Німеччини Олаф Шольц нагадав, що Німеччині довелося об'єднувати дві держави, які мали зовсім різні економічні, політичні та культурні моделі. Він зазначив, що хоча захід і схід країни значно просунулися у справі єднання, цей процес ще потребує часу.

Канцлер також прокоментував результати недавніх виборів у східних землях Німеччини, де значна частина виборців підтримала радикальні політичні сили. Шольц підкреслив, що це є викликом для всієї країни і потребує додаткової роботи для подолання розбіжностей.

Вперше за понад два роки Шольц може відновити контакт з путіним - ЗМІ01.10.24, 14:03 • 12788 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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