Шольц: об'єднання Німеччини не завершене через 34 роки після возз'єднання
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що процес об'єднання країни досі триває. Він підкреслив необхідність подолання розбіжностей між сходом і заходом, особливо після недавніх виборів у східних землях.
Шольц заявив, що процес об'єднання країни, який розпочався після падіння Берлінської стіни, не завершений навіть через 34 роки після возз'єднання. Про це повідомляє DW, передає УНН.
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Виступаючи на урочистостях з нагоди Дня німецької єдності у Шверіні канцлер Німеччини Олаф Шольц нагадав, що Німеччині довелося об'єднувати дві держави, які мали зовсім різні економічні, політичні та культурні моделі. Він зазначив, що хоча захід і схід країни значно просунулися у справі єднання, цей процес ще потребує часу.
Канцлер також прокоментував результати недавніх виборів у східних землях Німеччини, де значна частина виборців підтримала радикальні політичні сили. Шольц підкреслив, що це є викликом для всієї країни і потребує додаткової роботи для подолання розбіжностей.
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