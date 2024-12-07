Шольц хочет вместе с Трампом выработать стратегию для Украины
Киев • УНН
Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонные переговоры с Дональдом Трампом о совместной стратегии в отношении Украины. Шольц исключил возможность размещения немецких миротворцев в Украине во время войны.
Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что вместе с Дональдом Трампом сможет выработать стратегию для Украины, пишет УНН со ссылкой на DW.
"Я уже подробно разговаривал с будущим президентом США по телефону, и мы также ведем прямой диалог с его чиновниками по вопросам политики безопасности", - сказал в интервью Funke Mediengruppe Олаф Шольц.
"Я уверен, что мы сможем выработать общую стратегию в отношении Украины".
Также, канцлер Германии заявил, что его главным принципом является присутствие Киева в переговорах об Украине. Ведь он считает важным, чтобы заканчивались убийства, но и при этом сохранялись независимость и суверенитет Украины.
Впрочем, Олаф Шольц отметил, что размещение немецких миротворческих войск в Украине рассматриваться не будет.
"На мой взгляд, о таких спекуляциях пока не может быть и речи (...) Пока идет война, в Украине не будет ни солдат из Германии, немецких сухопутных войск. в дальнейшем нужно будет обсуждать гарантии безопасности, чтобы Украина была уверенной, что россия не вторгнется в третий раз", - пояснил политик.
Напомним
Канцлер Германии провел телефонные переговоры с Трампом о стратегии поддержки Украины. Несмотря на внутренние вызовы, Шольц подтвердил дальнейшую помощь Киеву и анонсировал новый военный пакет.