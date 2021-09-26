Шольц и Лашет хотят кресло канцлера: заявления претендентов на должность
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. После объявления предварительных итогов выборов в парламент Германии - Бундестаг - руководители двух партий-лидеров - Олаф Шольц (СДПГ) и Армин Лашет (ХДС/ХСС) претендуют на канцлерство. Заявления политиков цитируют немецкие СМИ, пишет УНН.
Детали
Кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц охарактеризовал результаты выборов для СДПГ как "большой успех", пишет Die Welt. Избиратели ясно дали понять, что хотят, чтобы "следующим канцлером стал Олаф Шольц", - кричал он, и за это он получил бурные аплодисменты в доме Вилли Брандта, где собрались сторонники СДПГ.
Между тем кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Армин Лашет заявил, что "мы сделаем все, что в наших силах", чтобы сформировать коалицию.
Хотя "на данный момент нет подтвержденных результатов, мы не можем быть довольны" прогнозируемой долей голосов, сказал Лашет, которого цитирует dpa.
Добавим
Предварительные неофициальные итоги выборов в парламент Германии - Бундестаг - по данным социологической службы Infratest dimap, свидетельствуют, что партия СДПГ с минимальным отрывом опережает блок ХДС/ХСС.
Германия собирается получить нового канцлера после почти 16 лет правления Ангелы Меркель.