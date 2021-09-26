Шольц і Лашет хочуть крісло канцлера: заяви претендентів на посаду

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Кандидат в канцлери від СДПН Олаф Шольц охарактеризував результати виборів для СДПН як "великий успіх", пише Die Welt. Виборці ясно дали зрозуміти, що хочуть, щоб "наступним канцлером став Олаф Шольц", - кричав він, і за це він отримав бурхливі оплески в будинку Віллі Брандта, де зібралися прихильники СДПН.

Тим часом кандидат в канцлери від ХДС/ХСС Армін Лашет заявив, що "ми зробимо все, що в наших силах", щоб сформувати коаліцію.

Хоча "наразі немає підтверджених результатів, ми не можемо бути задоволені" прогнозованою часткою голосів, сказав Лашет, якого цитує dpa.

Додамо

Попередні неофіційні підсумки виборів в парламент Німеччини - Бундестаг - за даними соціологічної служби Infratest dimap, свідчать, що партія СДПН з мінімальним відривом випереджає блок ХДС/ХСС.

Німеччина збирається отримати нового канцлера після майже 16 років правління Ангели Меркель.