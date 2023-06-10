Шмыгаль встретился с Трюдо: Канада будет бок о бок с Украиной во время всех вызовов войны и поможет в восстановлении
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве. Обсудили дальнейшее сотрудничество в восстановлении Украины. Об этом сообщил премьер Украины в Telegram, пишет УНН.
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“Убежден, что Канада и в дальнейшем будет проявлять лидерство в решениях в поддержку Украины.
Канада будет бок о бок с Украиной во время всех вызовов войны и поможет в восстановлении”, - говорится в сообщении.
Детали
Шмыгаль поблагодарил Трюдо за дополнительные 400 млн долларов военной помощи.
Во время встречи обсудили новые огромные вызовы, которые стоят перед Украиной. В частности, то, что очередной террористический акт россии на Каховской ГЭС привел к крупнейшей за последние десятилетия техногенной катастрофе в Европе.
Премьер-министр Украины отметил, что благодарен за немедленную поддержку от Канады в этой сложной ситуации и за отмену всех пошлин и квот для украинской продукции на один год.
Переговорные команды, как пишет Шмыгаль, завершают подготовку к обновленному Соглашению о свободной торговле. Ожидается, что подпишут его в кратчайшие сроки.
Напомним
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новых санкциях против 24 человек и 17 организаций, которые способствуют военному вторжению рф в Украину.