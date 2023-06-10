Шмыгаль встретился с Трюдо: Канада будет бок о бок с Украиной во время всех вызовов войны и поможет в восстановлении

Цитата

“Убежден, что Канада и в дальнейшем будет проявлять лидерство в решениях в поддержку Украины.

Канада будет бок о бок с Украиной во время всех вызовов войны и поможет в восстановлении”, - говорится в сообщении.

Детали

Шмыгаль поблагодарил Трюдо за дополнительные 400 млн долларов военной помощи.

Во время встречи обсудили новые огромные вызовы, которые стоят перед Украиной. В частности, то, что очередной террористический акт россии на Каховской ГЭС привел к крупнейшей за последние десятилетия техногенной катастрофе в Европе.

Премьер-министр Украины отметил, что благодарен за немедленную поддержку от Канады в этой сложной ситуации и за отмену всех пошлин и квот для украинской продукции на один год.

Переговорные команды, как пишет Шмыгаль, завершают подготовку к обновленному Соглашению о свободной торговле. Ожидается, что подпишут его в кратчайшие сроки.

Напомним

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новых санкциях против 24 человек и 17 организаций, которые способствуют военному вторжению рф в Украину.