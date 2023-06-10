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Трюдо оголосив про нові санкції за підтримку вторгнення рф в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про нові санкції проти 24 осіб і 17 організацій, які сприяють військовому вторгненню рф в Україну. Про це він сказав під час спільної пресконференції з Президентом України, передає УНН.

Трюдо оголосив про нові санкції за підтримку вторгнення рф в Україну

Цитата

«Поки що Канада наклала санкції на понад 2500 організацій та окремих осіб. А сьогодні ми оголошуємо нові санкції проти 24 осіб і 17 організацій як частину спеціальних економічних заходів для України», - сказав Трюдо.

Деталі

Окрім того, під час переговорів Володимир Зеленський і Джастін Трюдо торкнулися теми арешту та конфіскації російських активів. Президент констатував, що в цьому питанні Канада займає лідерську позицію, і подякував за рішення канадської сторони щодо передачі Україні конфіскованого російського вантажного літака Ан-124.

«Канада була першою з країн G7, яка ухвалила законодавство, що дало нам змогу забезпечити саме конфіскацію російських активів. Минулої весни російський літак «Антонов» приземлився в аеропорту «Пірсон» у Торонто. Щойно він приземлився, ми негайно його затримали. Через законодавство, що ми прийняли зараз конфіскуємо цей літак, що був у власності росії і розпочинаємо процес передачі цього активу Україні для того, щоб він більше ніколи не використовувався росією для підтримки її війни», - зазначив Трюдо.

Доповнення

У червні Канада вперше ввела санкції проти проросійських політиків та олігархів Молдови.

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