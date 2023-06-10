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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Трюдо объявил о новых санкциях за поддержку вторжения рф в Украину

Киев • УНН

 • 463587 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новых санкциях против 24 человек и 17 организаций, которые способствуют военному вторжению рф в Украину. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины, передает УНН.

Трюдо объявил о новых санкциях за поддержку вторжения рф в Украину

Цитата

«Пока что Канада наложила санкции на более 2500 организаций и отдельных лиц. А сегодня мы объявляем новые санкции против 24 лиц и 17 организаций как часть специальных экономических мер для Украины», - сказал Трюдо.

Детали

Кроме того, во время переговоров Владимир Зеленский и Джастин Трюдо затронули тему ареста и конфискации российских активов. Президент констатировал, что в этом вопросе Канада занимает лидерскую позицию, и поблагодарил за решение канадской стороны о передаче Украине конфискованного российского грузового самолета Ан-124.

«Канада была первой из стран G7, которая приняла законодательство, что позволило нам обеспечить именно конфискацию российских активов. Прошлой весной российский самолет «Антонов» приземлился в аэропорту «Пирсон» в Торонто. Как только он приземлился, мы немедленно его задержали. Через законодательство, которое мы приняли сейчас конфискуем этот самолет, который был в собственности россии и начинаем процесс передачи этого актива Украине для того, чтобы он больше никогда не использовался россией для поддержки ее войны», - отметил Трюдо.

Дополнение

В июне Канада впервые ввела санкции против пророссийских политиков и олигархов Молдовы.

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